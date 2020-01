Samsung dévoilera les Galaxy S11/S20 et Galaxy Fold 2 le 11 février

Samsung a fait une gaffe en dévoilant un peu trop tôt la date de présentation du Galaxy S11/S20 et du Galaxy Fold 2. Le constructeur a mis en ligne, puis retiré, une vidéo où on peut voir la date du 11 février 2020. C’est ce jour là que les nouveaux smartphones seront officiellement annoncés.

Samsung Unpacked leaked promo. Unpacked is confirmed for 2/11/20 pic.twitter.com/nQeT6i4aRp — Max Weinbach (@MaxWinebach) 4 janvier 2020

Une conférence sera organisée à San Francisco pour l’occasion et il sera possible de la suivre en direct grâce à un flux vidéo proposé par Samsung sur son site et sur YouTube. Ce scénario est similaire à ce qui s’est passé l’année pour la présentation du Galaxy S10.

Les premières fuites avaient évoqué une présentation des nouveaux Galaxy pour le 11 ou le 18 février. Il est possible que Samsung ait choisi le 11 février pour éviter d’être trop proche du Mobile World Congress. L’édition 2020 aura lieu du 24 au 27 février et beaucoup de smartphones seront annoncés à cette occasion. Samsung sait qu’il attirera davantage la couverture médiatique vers lui avec la date du 11 février.

Les rumeurs et autres fuites ont dévoilé que le Galaxy S11/S20 devrait surtout proposer de l’amélioration au niveau de l’appareil photo, là où le Galaxy Fold 2 devrait adopter un nouveau format carré quand il est plié sur lui-même. Le smartphone devrait également être beaucoup moins cher que le Galaxy Fold premier du nom, dont le prix est 2 020 euros.