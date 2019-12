Samsung Galaxy S11 : Galaxy S20 comme nom et présentation le 11 février ?

Le Galaxy S11 n’est plus très loin. Le nouveau smartphone haut de gamme de Samsung sera dévoilé au début de 2020 et une supposée date de présentation a été partagée.

Le site Girafa affirme que le nouveau smartphone sera présenté le 11 février prochain. C’est légèrement en contradiction avec ce que Ice Universe avait annoncé. Cet utilisateur sur Twitter qui est généralement bien informé au sujet de Samsung avait évoqué une présentation pour le 18 février.

Outre la date, Girafa assure que la conférence pour le Galaxy S11 aura lieu à San Francisco, soit dans la même ville que pour la présentation du Galaxy S10. À noter que le Galaxy S11 ne devrait pas être le seul smartphone annoncé, Samsung devrait également présenter un nouveau smartphone pliable. Le Galaxy Fold 2 ou un autre modèle ? Réponse en février.

Mais au fait, est-ce que Galaxy S11 sera bel et bien le nom du nouveau smartphone haut de gamme ? Peut-être pas. Samsung serait prêt à changer ses habitudes et partir sur le nom Galaxy S20, selon Ice Universe. « L’année prochaine est 2020 et 20 est un nouveau début », écrit-il dans un tweet.