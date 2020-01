Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra : les caractéristiques techniques dévoilées

Toutes les caractéristiques techniques des Galaxy S20, Galaxy S20+ et Galaxy S20 Ultra ont fuité. Les trois smartphones de Samsung seront officialisés le 11 février prochain lors d’une conférence.

Parmi les points en commun, on retrouve un écran Super AMOLED avec un affichage de 120 Hz, une résolution WQHD+ (3 200 x 1 440 pixels), le processeur Exynos 990, la résistance à l’eau IP68, le support de la 5G et Android 10 avec la surcouche One UI 2.0 de Samsung.

Le Galaxy S20 aura un écran de 6,2 pouces, pèsera 164 grammes, aura 128 Go d’espace de stockage (avec possibilité d’ajouter une carte microSD pour étendre le stockage) et trois appareils photo : le capteur principal de 12 mégapixels, un téléobjectif de 64 mégapixels et un capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels, le tout accompagné par un zoom optique x3, un zoom numérique x30 et la possibilité de filmer en 8K à 30 images par seconde. À l’avant, ce sera un capteur photo de 10 mégapixels avec la possibilité de filmer en 4K à 60 images par seconde. Pour la batterie, la capacité est de 4 000 mAh.

Pour le Galaxy S20+, Samsung choisit un écran de 6,7 pouces. On retrouve toujours 128 Go de stockage et la même configuration pour les appareils photo. La batterie fait 4 500 mAh pour le coup.

Enfin, le Galaxy S20 Ultra monte d’un niveau avec un écran de 6,9 pouces, 128 ou 512 Go de stockage, quatre capteurs : le module principal de 108 mégapixels, un téléobjectif de 48 mégapixels, un capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels et un capteur temps de vol (ToF). Le zoom optique sera x10 ici et le zoom numérique x100. À l’avant, le capteur fera 40 mégapixels. Quant à la batterie, ce sera 5 000 mAh.