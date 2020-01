Galaxy S20 : Samsung va offrir les Galaxy Buds+ avec les précommandes

Samsung aime bien faire des cadeaux quand il lance les pré-commandes de ses nouveaux Galaxy S et Galaxy Note. Pour le Galaxy S20, les clients pourront s’attendre à une paire d’écouteurs gratuites. Ce seront les Galaxy Buds+ qui, assez logiquement, succéderont aux Galaxy Buds.

« Pré-commandez maintenant et obtenez les Galaxy Buds+ gratuitement », indique une image promotionnelle qui a été dévoilée en avance par Evleaks sur Twitter. Cette offre sera au moins valide aux États-Unis, il sera intéressant de voir si ce sera la même chose en France et dans le reste du monde. C’est possible honnêtement, étant donné que les Galaxy Buds+ seront officialisés le 11 février prochain quand Samsung annoncera les Galaxy S20, Galaxy S20+ et Galaxy S20 Ultra.

Les plus attentifs auront remarqués la mention Galaxy S20+ et Galaxy S20 Ultra en haut à droite de l’image promotionnelle. Doit-on comprendre que les Galaxy Buds+ seront seulement offerts avec ces modèles et pas avec le Galaxy S20 de base ?

Les Galaxy Buds+ sont des écouteurs sans fil qui seront similaires aux Galaxy Buds actuels, avec quelques améliorations. Cela comprend de meilleurs microphones et une meilleure qualité sonore, ainsi que quelques modifications mineures au niveau du boîtier. Le prix n’a pas encore fuité pour l’instant.