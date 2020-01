Le film Dune sortira en salles le 23 décembre (+ casting complet)

L’un des films les plus attendus de l’année a enfin une date de sortie. Le Dune de Denis Villeneuve, seconde adaptation cinématographique du chef d’oeuvre de Frank Herbert, sortira en salles le 23 décembre prochain. En sus de cette information majuscule, les fans en liesse ont droit au premier logo du titre du film. Joie. Le compte à rebours est lancé, et l’attente est dores et déjà insupportable tant le film promet énormément : Denis Villeneuve est en effet crédité de deux des plus beaux films de S.F récents (Blade Runner 2049 et Premier Contact), sans même parler du casting à tomber à la renverse. Le tout-Hollywood semble s’être en effet donné rendez-vous : Oscar Isaac (Duc Leto Atreides), Timothée Chalamet (Paul Atreides), Josh Brolin (Gurtney Halleck), Jason Momoa (Duncan Idao), Stellan Skarsgard (Baron Vladimir Harkonen), Dave Bautista (Rabban), Charlotte Rampling (Mère Mohiam), Javier Bardem (Stilgar) et enfin Zendaya dans le rôle de Chani.

