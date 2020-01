Kime : le robot qui sert des bières pression comme un vrai barman (ou presque)

Préparer une bonne bière pression, c’est tout un art, ou presque. Le robot Kime mis au point par la startup espagnole Macco est capable de tout contrôler, de la température du verre à l’inclinaison de ce dernier pour obtenir le parfait niveau de mousse. Le robot parvient à servir une bière pression dans les règles en une vingtaine de secondes seulement, ce qui est certes un peu plus lent qu’un vrai barman… mais pas forcément de beaucoup.

Alors certes, Macco a fait le choix d’un robot « anthropomorphique », dont les gestes et les séquences sont calquées sur celles d’un professionnel, alors qu’il aurait sans doute été plus simple (et nettement plus rapide) de réaliser la même bière sur une chaine automatisée ; mais l’entreprise espagnole a fait ce choix en toute connaissance de cause, et parie sur le fait que les clients seront nettement plus bluffés par un robot faisant tout « comme l’homme » plutôt qu’un machine désincarnée qui aligne les bières à la chaîne comme dans un fast-food.



Cette logique « humanoïde » est poussée dans les moindres détails : Kime serait capable de reconnaitre les clients réguliers, soutenir une conversation de base et bien sûr enregistrer les commandes directement à la voix ou via une app mobile. Malheureusement, Kime pourra aussi remplacer le barman ou le cuisinier du resto branché techno, une conséquence sur l’emploi qui ne semble pas vraiment au centre des préoccupations…