L’antivirus Avast collecte et revend les données de ses utilisateurs

Peut-on avoir confiance en son antivirus pour ce qui est du respect de la vie privée ? La réponse est non avec Avast en tout cas. Une enquête menée par Motherboard et PCMag révèle que l’anvitirus collecte et revend les données de ses utilisateurs pour plusieurs millions de dollars.

Les données sont vendues par Jumpshot, filiale d’Avast, et bien qu’elles ne soient pas directement liées au nom, à l’adresse e-mail ou à l’adresse IP d’une personne, chaque historique d’utilisateur est attribué à un identifiant connu qui persistera, à moins que cet utilisateur désinstalle Avast de son ordinateur. Les données sont collectées sur les clics individuels et la combinaison de ces informations avec d’autres données qu’une entreprise pourrait détenir pourrait permettre d’identifier un utilisateur. Les conditions générales d’utilisation permettent également à Jumpshot de conserver les données pendant trois ans.

Qui a reçu les données ? Plusieurs entreprises, dont Google, Yelp, Microsoft, McKinsey, Pepsi, Sephora, Home Depot, Condé Nast et Intuit. Certaines d’entre elles ont payé cher pour connaître tous les clics et visites des utilisateurs avec Avast installé, comme les recherches sur Google, les lieux sur Google Maps, les vidéos vues sur YouTube, les sites pornographiques consultés et plus encore.

Ce n’est pas la première fois qu’Avast se fait épingler pour des soucis de respect de vie privée. Il y a quelques semaines, Google et Mozilla ont retiré les extensions de l’antivirus destinées à Chrome et Firefox parce qu’elles collectaient plus de données que cela était nécessaire.