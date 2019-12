Collecte de données : les extensions d’Avast de retour sur Firefox et Chrome

La situation s’améliore pour Avast. Les extensions Firefox et Chrome de l’antivirus ont récemment été retirées suite à une collecte trop importante des données des utilisateurs, ce qui a poussé Mozilla et Google à prendre des mesures. Avast a depuis fait des ajustements.

La société déclare avoir réduit la quantité de données envoyées par les extensions Avast Online Security et AVG Online Security et avoir également mis à jour ses politiques de confidentialité pour expliquer exactement ce qui est envoyé.

Voici le communiqué transmis par Avast :

« La protection de la vie privée est notre priorité absolue et la discussion sur les meilleures pratiques en matière de traitement des données est en cours dans l’industrie technologique.

Nous n’avons jamais fait de compromis sur la sécurité ou la confidentialité des données personnelles. Nous sommes à l’écoute de nos utilisateurs et reconnaissons que nous devons être plus transparents avec eux sur les données nécessaires au fonctionnement de nos produits de sécurité, et leur donner le choix de partager ou non leurs données et dans quel but.

Nous avons apporté des modifications à nos extensions, y compris la limitation de l’utilisation des données, et ces modifications sont clairement expliquées dans notre Politique de confidentialité. Nos extensions de navigateur Avast Online Security et AVG Online Security sont de retour sur la boutique de Chrome et sur la boutique de Mozilla.

Il est important pour nous que les utilisateurs comprennent que nous sommes à l’écoute des préoccupations concernant la transparence et l’utilisation des données, et que nous nous efforçons de faire mieux et de montrer l’exemple dans ce domaine ».