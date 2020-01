Le site 91mobiles vient de faire son premier coup d’éclat en diffusant les premières images presse des Galaxy S20 et S20+, les prochains flagships hauts de gammes de Samsung, et nous informant sur les tarifs de chacun de ces modèles. Les rendus du Galaxy S20 dévoilent une dalle véritablement sans aucune bordure (la minuscule « bordure » en bas de l’écran est vraiment négligeable cette fois) et poinçonnée par unique orifice pour la caméra en façade. Rappelons que selon les multiples leaks de specs, cet écran devrait afficher une diagonale de 6,2 pouces (ratio 20:9) avec un taux de rafraichissement de 120 Hz et une résolution WQHD+, soit 3200×1440 pixels.

La partie photo serait assurée par un bloc à 3 optiques (dont un 12 MPx grand angle, un ultra grand-angle et un 64 MPx couplé à un téléobjectif). A l’intérieur du bouzin, le dernier Exynos 990 épaulé par 12 Go de RAM, 128 Go de stockage (+ carte microSD jusqu’à 1 To) et une batterie de 4000 mAh. Les tarifs démarreraient à 900 euros (899) pour le modèle 4G standard, et à 1000 euros (999) pour le S20 équipé pour la 5G.

Le modèle S20+ s’alignerait sur les mêmes specs, hormis un écran de 6,7 pouces de diagonale, une batterie de 4500 mAh, et un capteur ToF (Temps de Vol) placé sur le bloc arrière. Ce modèle serait proposé à la vente à 1100 euros pour la version 5G (100 euros de moins pour le S20+ en 4G).

Enfin, le Samsung Galaxy S20 Ultra disposerait d’un écran de 7 pouces, de 16 Go de RAM, de 256 à 512 Go de capacité de stockage, d’une batterie 5000 mAh et d’un bloc photo totalement démentiel avec un capteur 108 Mpx, un 48 MPx, et un 12 MPx (+ToF). Le tarif démarrerait à 1349 euros, et jusqu’à 1549 euros pour le modèle avec 512 Go de stockage.



Le Samsung Galaxy S20 Ultra