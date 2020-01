Facebook met au point un robot capable de s’orienter sans établir de cartes

Cela n’a sans doute l’air de rien, mais un robot capable de s’orienter sans établir de cartes de son environnement, c’est une petite révolution. Jusqu’ici en effet, les robots et leur système d’IA intégré se déplacent dans une zone tout en calculant la carte de cette zone, ce qui oblige la machine à de multiples allers-retours pour savoir où se trouvent les différents éléments qui peuvent lui faire obstacle (et par où les contourner donc). En outre, cette technologie est coûteuse en ressource et puissance de calcul.

Le robot mis au point par Facebook ne fonctionne pas de cette façon, et cela s’apparente vraiment à un petit exploit technologique. Un nouvel algorithme d’apprentissage par renforcement permet en effet au robot de se déplacer dans une zone donnée avec pour seuls instruments embarqués, une caméra RGB standard, un GPS et une boussole.

Le robot de Facebook serait ainsi capable de déterminer les « régularités structurelles » d’une pièce et de choisir le « meilleur chemin » sans devoir calculer une carte des lieux à priori, ce qui se rapprocherait (en gros) du mode de fonctionnement cognitif des êtres humains. Facebook annonce que le taux de réussite serait déjà de 99,9%. A terme, cette technologie permettra sans doute de fabriquer des robots qui sauront se repérer rapidement lors de certaines interventions d’urgence.