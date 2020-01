Kaamelott – Premier Volet : enfin un trailer, et une date de sortie avancée de deux mois !

Enfin ! Alexandre Astier a entendu les suppliques des nombreux fans de la série culte : le film Kaamelott, ou plutôt le Premier Volet de la trilogie Kaamelott, a droit à un trailer aux accents « GoTien », ce qui prouve que le cinéma français est capable de mêler la comédie au grand spectacle (venant d’Astier, le contraire eut été étonnant). Sans surprise, on retrouve bien sûr quelques uns des personnages clefs de la série (dont les hilarants Perceval et Karadoc, ainsi bien sûr que Léodagan, Père Blaise, Merlin, etc.) mais aussi quelques unes des nouvelles têtes du casting, soit Christian Clavier, Antoine de Caunes, Clovis Cornillac, François Rollin, Guillaume Gallienne, Alain Chabat, et on en a sans doute loupé quelques autres…



Reste un absent de marque : où est donc passé Arthur (Alexandre Astier dans la série) ? Certes, tout cela est cohérent avec la fin du dernier Livre (c’pas faux) et permet de faire monter le buzz, mais on se demande déjà comment le personnage va réapparaitre… Dernière info et non des moindres, Kaamelott sortira finalement en salles le 29 juillet prochain, plus de 2 mois avant la date de sortie initiale. Voilà une bien bonne nouvelle !