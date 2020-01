Le FBI saisit WeLeakInfo, un site qui vendait des identifiants et données personnelles

WeLeakInfo n’existe plus. Le département de la Justice américain annonce avoir saisi le nom de domaine avec le FBI il y a peu. WeLeakInfo proposait un abonnement qui donnait accès à des millions d’informations venant de différents piratages passés. Les données comprenaient des mots de passe de compte par exemple.

Les hackers prenaient un abonnement puis cherchaient le nom, l’adresse e-mail ou le pseudo d’une personne qu’ils voulaient pirater. Le site renvoyait alors les résultats de toutes les données obtenues grâce aux divers piratages. Il suffisait ainsi à la personne malveillante de récupérer les données qui lui fallait pour ensuite accéder aux comptes de la victime, sans qu’elle ne soit au courant.

WeLeakInfo proposait 4 tarifs : 2$ pour un accès d’une journée, 7$ pour un accès d’une semaine, 25$ pour un accès d’un mois et 70$ pour un accès de trois mois. De plus, il n’y avait pas de limites pour les recherches.

Le site a fermé à la suite d’une opération conjointe du FBI et des autorités d’Irlande du Nord, des Pays-Bas, d’Allemagne et du Royaume-Uni. Deux arrestations ont également été signalées, l’une aux Pays-Bas et l’autre en Irlande du Nord. Les deux suspects étaient âgés de 22 ans et sont soupçonnés d’être responsables du site.

La page affichée sur WeLeakInfo aujourd’hui

Cette saisie de WeLeakInfo rappelle celle de LeakedSource en 2017. Elle aussi avait été réalisée par les autorités américaines. Aujourd’hui, il reste trois autres plateformes comparables à WeLeakInfo : Dehashed, Snusbase et Leak-Lookup. Les trois sites sont toujours en ligne pour l’instant.