Qualcomm n’oublie pas la 4G et lance les Snapdragon 460, 662 et 720G

La 5G a beau être le nouveau réseau avec toujours plus de débits, il ne faut pas oublier pour autant la 4G. C’est justement ce que Qualcomm fait en présentant aujourd’hui trois nouvelles puces : Snapdragon 460, Snapdragon 662 et Snapdragon 720G. Toutes prennent en charge le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.1.

Snapdragon 460

Le Snapdragon 460 est une puce milieu de gamme. Avec 8 cœurs Kryo 240, Qualcomm promet une hausse des performances de 70%, et ce parce que la puce comprend des cœurs de performance pour la première fois dans la série Snapdragon 400. Auparavant, tous les cœurs étaient les mêmes. Maintenant la puce utilise des cœurs pour la puissance et des cœurs qui font du bien à l’autonomie.

On retrouve un modem Snapdragon X11 pour une vitesse de téléchargement de 390 Mb/s et une puce graphique Adreno 610 avec une augmentation de 60% des performances. Le processeur d’image est un Spectre 340, qui prend en charge les capteurs photo de 25 mégapixels ou les doubles capteurs de 16 mégapixels, et la puce dispose d’un processeur de signal numérique Hexagon 683 pour la première fois dans la série Snapdragon 400.

Snapdragon 662

Pour sa part, le Snapdragon 662 a 8 cœurs Kryo 260 (4 Cortex-A73 et 4 Cortex-A53), une puce graphique Adreno 610, le processeur de signal numérique Hexagon 683, le processeur d’image Spectre 340T (support jusqu’à 48 mégapixels, HEIF, trois capteurs si besoin), le modem Snapdragon X11 et le Qualcomm FastConnect 6100.

Snapdragon 720G

Enfin, le Snapdragon 720G (avec G pour Gaming) a 8 cœurs Kryo 445 avec une hausse de performances de 60%. Il y a 2 cœurs Cortex-A76 et 6 cœurs Cortex A-55, la puce graphique Adreno 618 (gain de 75% pour les performances), le processeur de signal numérique Hexagon 692, le processeur d’image Spectra 350L (capture photo jusqu’à 192 mégapixels, vidéo 4K) et supporte la recharge rapide Quick Charge 4+ pour 50% en 15 minutes de charge.

Qualcomm fait savoir que les premiers appareils avec le Snapdragon 720G devraient arriver au premier trimestre de 2020, là où les smartphones avec les Snapdragon 460 et 662 devraient voir le jour d’ici la fin de l’année.