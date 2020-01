Mirage VR S3 : Lenovo dévoile un casque VR autonome destiné au secteur de l’éducation

Déjà très présent sur le marché des casques VR/AR pour PC et seul « gros » fabricant à proposer de vértiables casques AR pour le grand public, Lenovo vient de dévoiler un nouveau casque VR destiné cette fois au marché de l’éducation. Le Mirage VR S3 sera en effet vendu avec son Classroom Kit, soit des logiciels mis au point par la société LanSchool.

Le Mirage VR S3 ne fera pas de l’ombre à l‘Oculus Rift, mais il a le mérite d’être totalement autonome grâce à sa batterie intégrée 4200 mAh, à l’instar de l’Oculus Quest. L’appareil est équipé de capteurs 3DoF, ce qui autorise l’utilisateur à regarder dans toutes les directions… mais pas à se déplacer dans une zone en VR. Le champ de vision est étonnamment correct pour un casque VR de cette gamme (110°) et la résolution est de 1920×2160 pixels, ce qui là encore est très correct (et supérieur à l’Oculus Go). Le stockage est de 64 Go, avec la possibilité de rajouter des cartes micro-SD jusqu’à 256 Go.

On notera enfin que le Mirage VR S3 s’appuie sur la plateforme ThinkReality, Google ayant abandonné son système Daydream VR. Le Mirage VR S3 sera commercialisé durant le printemps. Aucun tarif n’a encore été précisé.