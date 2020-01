La pénurie de processeurs Intel va se poursuivre en 2020

Intel a vécu une année 2019 un peu compliquée avec une pénurie de processeurs, ce qui a eu un impact aussi bien chez les fabricants que chez les utilisateurs directement. Il se trouve que la situation ne devrait pas s’améliorer au cours de l’année 2020.

Digitimes rapporte qu’Intel connaît toujours des difficultés et cela pourrait être bénéfique pour AMD. En effet, plusieurs constructeurs d’ordinateurs et d’autres appareils envisagent très sérieusement de passer chez le concurrent AMD pour se fournir en processeurs, notamment ceux qui proposent des ordinateurs d’entrée de gamme. Intel connaît des difficultés en particulier sur les processeurs utilisés dans ces machines qui connaissent un certain succès dans le milieu de l’éducation, au vu du prix.

Qu’est-ce qui coince chez Intel ? Le groupe prend du retard sur ses efforts de gravure en 10 nm. De plus, il s’est beaucoup focalisé sur le mobile et la création de puces réseau (modems) pour les smartphones, ce qui lui a demandé de temps et de ressources. De son côté, AMD avance bien et propose des processeurs gravés en 7 nm. Cela plaît bien aux fabricants d’ordinateurs, à tel point que certains d’entre eux achètent plusieurs lots pour avoir du stock dès maintenant en cas de soucis avec Intel lors du premier semestre de 2020.

Concernant AMD justement, sa part de marché pour les processeurs des ordinateurs portables pourrait atteindre 20% au cours du premier trimestre selon Digitimes. En comparaison, elle était de 14,7% à l’été dernier.