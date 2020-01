Netflix inaugure son siège parisien et prévoit de nouvelles productions françaises

Netflix a aujourd’hui inauguré son tout nouveau siège français situé à Paris. Cet espace est situé dans le 9e arrondissement de la capitale et regroupe 40 employés au total. Il s’agit du quatrième bureau européen de Netflix.

« C’est un véritable honneur d’être en France, pays réputé pour la richesse de sa culture et son art du récit », indique Reed Hastings, PDG de Netflix, cité dans un communiqué. « Ce bureau est une preuve de notre engagement à long terme en France et nous permettra de collaborer encore plus étroitement avec la communauté créative pour développer des films et séries français qui pourront être regardés dans le monde entier », a-t-il continué.

Ce bureau français va, entre autres, être l’occasion de développer de nouveaux programmes français. Netflix compte aujourd’hui 24 contenus originaux français, dont 6 films, 9 séries, 5 programmes de stand-up, 3 documentaires et 1 programme de flux. Voici les autres projets annoncés :

Bigbug, le nouveau film de Jean-Pierre Jeunet, d’après un scénario écrit avec Guillaume Laurant, une comédie qui se déroule dans le futur avec un casting choral composé d’Elsa Zylberstein et Isabelle Nanty.

Fanny Herrero prépare une série en 6 épisodes qui explorera l’univers du stand-up en suivant la quotidien de quatre jeunes comédiens essayant de se faire une place sur la scène du stand-up parisien.

Le renouvellement (saison 2) de la série originale fantastique Mortel, créée par Frédéric Garcia.

Sentinelle, un film d’action avec Olga Kurylenko, réalisé par Julien Leclercq (Braqueurs et La Terre et le Sang).

Ces annonces s’ajoutent à Arsène Lupin (avec Omar Sy), La Révolution, The Eddy, Vampires et deux documentaires (un sur Nicolas Anelka et l’autre sur Maître Gims) qui ont déjà été annoncés pour 2020.

« La constitution d’une équipe française, en charge des contenus originaux, nous offre de nouvelles opportunités de travailler avec les meilleurs talents créatifs en France et de développer de nouveaux genres et de nouvelles histoires pour tous ceux qui aiment la narration à la française », déclare Damien Couvreur, directeur des séries originales de Netflix pour la France.

Enfin, Netflix annonce une série de partenariats avec les principales écoles et associations créatives françaises pour soutenir les talents de demain et étendre son engagement en faveur de la diversité. Ces partenariats comprennent la Fémis, 1 000 visages et GOBELINS l’école de l’image.