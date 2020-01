Samsung Galaxy S20 : écran 120 Hz confirmé et pas de prise jack

Max Weinbach continue de publier ses informations sur le Galaxy S20 et plus particulièrement le Galaxy S20+, au point d’offrir une première prise en main alors que Samsung n’officialisera sa nouvelle gamme que le 11 février prochain.

L’écran pour commencer. Sa définition est de 3 200 x 1 440 pixels avec un ratio de 20:9. Il y a toujours le capteur d’empreintes à ultrasons sous l’écran et non un modèle optique comme certaines rumeurs ont pu le laisser penser. Et toujours au sujet de l’écran, l’affichage est bel et bien de 120 Hz. Il est bon de noter que l’affichage 120 Hz est seulement proposé avec le réglage Full HD+. Ceux qui voudront profiter de la définition 3 400 x 1 440 pixels n’auront donc pas accès au 120 Hz.

Un autre élément marquant est le retrait de la prise jack. C’est la première fois que Samsung retire ce port sur la gamme des Galaxy S. Ceux qui veulent écouter la musique pourront utiliser des écouteurs/casques sans fil ou passer par une paire qui se connecte en USB-C. Samsung inclura d’ailleurs dans la boîte du Galaxy S20 des écouteurs AKG qui se connectent en USB-C.

Galaxy S10+ à gauche, Galaxy S20+ à droite

Enfin, les dernières informations collectées concernent les caractéristiques de base. Le Galaxy S20+ testé ici a 12 Go de RAM, 128 Go de stockage et une batterie avec une capacité de 4 500 mAh.