C’est officiel : Nintendo ouvrira son parc à thème Super Nintendo World cet été à Osaka (au coeur de l’Universal Studio Japan), et d’autres parcs suivront (bien plus tard) à Orlando (USA), Hollywood et Singapour. Et si l’on en croit l’intense campagne de teasing qui vient de démarre ce 14 janvier 2020, les visiteurs devront avoir la forme. Nintendo parle en effet de jeu vidéo « grandeur nature » et laisse entendre que son parc sera comme un immense jeu vidéo à ciel ouvert. L’obligation de porter des bracelets spécifiques (Power Up Band) reliés à une app mobile semble indiquer que l’on pourra glaner des récompenses tout au long de ce qui ressemble plus à un circuit/parcours balisé qu’à un ensemble d’attractions proprement dites. Grâce à ces bracelets connectés, il sera même possible de collecter des pièces virtuelles (comme les pièces d’un Super Mario, voir teaser ci-dessous) et de jouer contre d’autres visiteurs ! Et forcément, on imagine sans peine des activités de type Ring Fit.

Super Nintendo World will use tech + smartphone app⚡ Wearable wrist bands called the « Power Up Band » will make you feel like you’re part of the game world 🎮 You can collect digital coins and compete with others #SuperNintendoWorld #MarioKart pic.twitter.com/ltloaNqCCE — Kurumi Mori (@rumireports) 14 janvier 2020

Last but not least, le Super Nintendo World a aussi son site officiel. On apprend ainsi sur le site qu’une des attractions permettra de piloter des Karts (Mario Kart) et qu’il sera même possible de visiter le parc à dos de Yoshi ! A noter enfin que la chanson du teaser (We Are Born To Play) a été concoctée par le groupe Galantis et la chanteuse Charlie XCX.