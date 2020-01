[CES 2020] Xe DG1 : Intel présente sa nouvelle carte graphique

Non, Intel n’est pas réellement retourné sur le marché du GPU lors de ce CES 2020, du moins pas totalement : avec le Xe DG1, le fondeur a dévoilé une carte graphique PCIe particulièrement compacte et « économe » (moins de 75 W)… mais destinée principalement à ses partenaires. La carte servira en effet de hardware de référence pour les studios de Devs, afin de faciliter l’optimisation des logiciels demandeurs en ressources graphiques (principalement des jeux donc).

Le terme « optimisation » n’est pas un luxe ici puisque la Xe DG1 serait en fait une version desktop de l’iGPU des processeurs mobiles Tiger Lake (avec une fréquence d’horloge sans doute plus élevée). On parle donc ici d’un GPU d’entrée de gamme, même si Intel a fait la démo (convaincante) de ses performances avec une partie de Destiny 2 ! Peu de temps après la présentation officielle, Intel a présenté le « second étage de la fusée » à la presse, soit un kit de développement prenant la forme d’une carte PCIe x16 dual-slot. Reste donc principalement à connaitre les performances « chiffrées » de ce GPU au design soigné.