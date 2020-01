Smartphone pliable : Huawei dit vendre 100 000 Mate X par mois

Les constructeurs publient leurs chiffres les uns après les autres pour ce qui est des smartphones pliables. Après Samsung qui croit avoir vendu entre 400 000 et 500 000 Galaxy Fold, c’est au tour de Huawei de prendre la parole concernant son Mate X. La marque chinoise dit vendre 100 000 exemplaires par mois.

Le Mate X est uniquement disponible en Chine pour l’instant, là où le Galaxy Fold de Samsung est proposé dans quelques pays, dont la France. Le smartphone est arrivé en novembre, ce qui suggère que Huawei a déjà vendu 200 000 exemplaires et qu’il se dirige vers les 300 000 pour le mois en cours.

Il faut dire que les deux smartphones pliables ne sont pas donnés. Le Galaxy Fold coûte 2 020 euros en France et le Mate X est vendu pour 16 999 yuans (2 211 euros). Les centaines de milliers de ventes ne sont donc pas si mal, aussi bien pour Samsung que pour Huawei et cela montre qu’il y a bel et bien un marché.

Samsung va suivre le mois prochain en dévoilant le Galaxy Bloom, un nouveau smartphone pliable qui aura un format différent du Galaxy Fold actuel et qui coûtera moins cher selon les rumeurs. Du côté de Huawei, il n’est pas précisé quand un nouveau téléphone pliable est prévu.