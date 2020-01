Galaxy Fold : Samsung croit avoir vendu entre 400 000 et 500 000 exemplaires

Samsung ne semble pas réellement savoir combien il a vendu de Galaxy Fold depuis sa sortie. Il y a quelques semaines, un cadre du constructeur avait évoqué un million de ventes… avant que Samsung démente les chiffres. Aujourd’hui, c’est DJ Koh, le responsable de la division mobile de Samsung, qui prend la parole.

« Je crois que nous avons vendu entre 400 000 et 500 000 Galaxy Fold », a déclaré le dirigeant lors d’un passage au CES de Las Vegas cette semaine. On notera qu’il dit « je crois », ce qui a son importance.

Cette donnée reste en tout cas assez importante au vu du prix du smartphone (2 020 euros en France) et du fait qu’il s’agisse d’une nouvelle catégorie de produit. C’est toujours compliqué d’attirer un public avec un design totalement différent et un prix élevé. Samsung a en partie réussi son pari.

Un nouveau smartphone pliable est dans les cartons chez Samsung et sera dévoilé le 11 février prochain lors de la conférence du constructeur à San Francisco, aux côtés des Galaxy S11/S20. Le design a déjà fuité et les rumeurs évoquent un prix beaucoup plus bas que le Galaxy Fold actuel. Samsung espère que le tarif inférieur poussera les consommateurs à s’intéresser aux smartphones pliables, surtout que Samsung a déjà dit que ce type de smartphone n’est pas une expérience mais bel et bien une nouvelle gamme de produits pour le long terme.