Salto : le streaming à la française sera lancé à la rentrée avec, peut-être, de nouvelles chaînes

Salto commence réellement à prendre forme. Ce « Netflix à la française, » bien que le service ne soit pas tout à fait similaire aussi bien dans le fond que dans la forme, verra le jour à la rentrée prochaine. C’est un peu plus tard que prévu, il devait initialement être lancé au premier trimestre de 2020.

TF1, France Télévisions et M6, qui sont derrière Salto, vont réellement commencer à embaucher, selon les informations de Challenges. Une trentaine d’employés est en place maintenant et cela devrait monter à une cinquantaine en avril. Les employés actuels sont en partenariat avec une filiale de M6 qui est spécialisée dans la conception de services.

Les trois groupes de télévision ont déjà des services de replay, à savoir MyTF1, France.tv et 6Play. Ces services vont justement pousser les spectateurs à basculer sur Salto une fois qu’il sera lancé afin de voir davantage de contenus. Car c’est effectivement le but de Salto : avoir un contenu bien plus riche que les services de replay actuels, notamment avec des programmes originaux. Dans la même lignée, Salto pourrait proposer des séries complètes, là où les services de replay se limiteraient à quelques épisodes.

Salto aura très majoritairement du contenu français, à l’inverse de Netflix et des autres. De plus, les équipes de Salto comptent segmenter les utilisateurs en 12 familles avec des expériences personnalisées pour chacune d’entre elles.

En l’état, Salto comprend TF1, France Télévisions et M6, mais ce n’est pas impossible que la liste s’allonge. En effet, Arte et le groupe Altice (BFM TV, RMC Découverte, RMC Story, BFM Business) pourraient rejoindre le projet et donc proposer leurs contenus. À voir maintenant si la demande du public existera, surtout que Salto n’aura pas le droit d’être disponible sur les box des opérateurs. C’est un sacré handicap quand on sait que Netflix, lui, est disponible par ce moyen.