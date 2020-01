Bouygues Telecom augmente la facture de certains abonnés, qui ne peuvent pas refuser

Les pratiques d’augmentation de prix continuent chez les opérateurs français, avec maintenant une impossibilité de dire non. Après SFR RED le mois dernier, c’est Bouygues Telecom qui augmente la facture de certains clients de B&You sans leur donner la possibilité de refuser.

« Nous vous informons que vous allez prochainement pouvoir bénéficier de services réservés uniquement à nos clients sur votre Forfait B&YOU », indique l’opérateur. « Vous pourrez ainsi profiter encore plus de votre smartphone et de la qualité de notre grand réseau 4G », ajoute Bouygues Telecom.

Dans le cas présent, le forfait 20 Go de B&You gagne 10 Go pour ainsi passer à 30 Go par mois et ajoute 2 Go par mois pour l’usage en Europe et dans les DOM, ce qui fait un total de 5 Go.

« Vous allez bénéficier de 30 Go en France métropolitaine dont 5 Go en Europe et DOM pour seulement 2€ TTC de plus par mois », écrit Bouygues Telecom. L’opérateur ajoute que la hausse s’appliquera à compter du 6 mars 2020 et il ne donne aucun moyen de refuser.

SFR et Bouygues Telecom sont aujourd’hui les principaux opérateurs français à appliquer régulièrement des hausses et, depuis peu, à ne plus laisser les clients les refuser.