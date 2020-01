Disney+ prépare le terrain en France en débutant sa communication

C’est en mars prochain que Disney+ sera lancé en France et dans d’autres pays européens. Disney prépare justement le terrain en entamant la communication avec les utilisateurs qui sont inscrits sur sa newsletter.

Le site français de Disney+ a été mis à jour avec du nouveau contenu et plus simplement le message « Votre nouveau service de streaming, dès mars 2020 ». On retrouve maintenant le détail de Disney+ et les contenus originaux. Le prix pour la France n’est pas encore dévoilé pour l’instant (c’est 6,99$/an et 69,99$/an aux États-Unis).

Voici les éléments mis en avant par Disney :

Du divertissement en continu : profitez du meilleur de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars et National Geographic

Téléchargez les films, séries et émissions : téléchargez librement sur 10 appareils pour emporter vos films et séries avec vous

Tout inclus, à petit prix : tout inclus à petit prix, aucune publicité, aucun supplément

Contenus originaux :

The Mandalorian

La Belle et le Clochard

High School Musical : La comédie musical : la série

Marvel Projet Héros

Le monde selon Jeff Goldblum

Encore !

Star Wars The Clone Wars

L’envol

Une journée à Disney

Disney a déjà dit que Disney+ sera lancé le 31 mars 2020 en France. La distribution sur les box des opérateurs se fera exclusivement via Canal+. En revanche, il sera tout à fait possible de s’abonner depuis le site ou l’application (smartphone, tablette, console, TV, etc) sans passer par Canal+.