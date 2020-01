Galaxy Home Mini : Samsung va proposer son enceinte pour le début 2020

Samsung a pris la parole pour le lancement du Galaxy Home Mini, dont l’existence a été confirmée l’année dernière. Hyun-Suk Kim, le patron de Samsung et responsable de la division électronique grand public, a indiqué à Bloomberg que l’enceinte connectée sera lancée en ce début de 2020, sans date plus précise pour l’instant.

Il y a un côté assez ironique dans l’histoire. Samsung a d’abord présenté le Galaxy Home, une enceinte connectée plus grosse et de meilleure qualité, en août 2018. Il se trouve que ce modèle n’est toujours pas disponible à l’achat et a connu de nombreux retards. Encore aujourd’hui, Samsung ne dit pas quand le produit sera commercialisé, alors qu’il a fixé un créneau pour le Galaxy Home Mini dont l’existence a été confirmée il y a quelques mois à peine.

Que se passe-t-il chez Samsung ? Le constructeur coréen se demande maintenant s’il va commercialiser le Galaxy Home d’origine. Le modèle Mini semble l’intéresser un peu plus, notamment parce qu’il prend moins de place et parce qu’il est moins cher. Samsung se doute que le Galaxy Home Mini se vendra mieux que le Galaxy Home.

Que ce soit l’un ou l’autre, Samsung intègre son propre assistant Bibxy dans l’enceinte et vient ainsi concurrencer Google Assistant, Siri et Alexa.