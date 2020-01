[CES 2020] BIC et Invoxia dévoilent un rasoir connecté doté d’une IA !

Avec BIC et Invoxia, le marché du rasoir électrique se met vraiment au goût des technologies modernes. Les deux entreprises ont dévoilé au CES une plateforme de cloud participative, The Next BIC Thing, qui permettra aux utilisateurs de la marque de donner leur avis sur les projets en cours, ainsi qu’un projet ambitieux de rasoir connecté… doté d’intelligence artificielle ! Si l’on en croit le communiqué de presse de BIC, ce prototype de rasoir « permettra de recueillir des données sur l’ensemble de l’expérience de rasage, incluant notamment la température, l’humidité, la densité du poil, la vitesse de rasage, le nombre de passages, le temps passé à se raser, l’état de la lame, etc. » Les données de milliers d’utilisateurs (ceux qui se seront inscrits sur la plateforme The Next Big Thing) seront ainsi collectées afin de mettre au point de nouveaux modèles de rasoirs plus « intelligents » et parfaitement adaptés à différentes types de rasage. Si l’on comprend bien, il semble donc que le prototype de rasoir (ci-desous) servira avant tout à collecter les données pour la mise au point des « vrais » rasoirs connectés dopés à l’IA.