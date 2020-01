Google n’autorise plus Xiaomi à intégrer ses produits avec Google Assistant/Home

Google a décidé de couper l’intégration des produits de Xiaomi avec Google Home et Google Assistant. Cela fait suite à un utilisateur avec une caméra de sécurité de Xiaomi qui a vu des images venant d’autres personnes.

Ce problème a été signalé pour la première fois par un utilisateur sur Reddit et il concerne sa caméra de sécurité Xiaomi Mijia 1080p, qui peut être liée à un compte Google pour une utilisation avec les appareils Google/Nest via l’application Mi Home de Xiaomi. Il n’est pas précisé quand le flux vidéo de l’utilisateur a commencé à montrer ces images venant d’autres habitations ou combien de temps la caméra a été connectée à son compte avant que cela ne commence à se produire. Il affirme en tout cas que le Nest Hub et la caméra ont été achetés neufs. La caméra a été achetée chez AliExpress et elle est notée comme fonctionnant avec la version 3.5.1_00.66 du firmware.

Suite à ce problème, Google a décidé de couper l’accès. « Nous sommes au courant du problème et sommes en contact avec Xiaomi pour travailler sur une solution. En attendant, nous désactivons les intégrations de Xiaomi sur nos appareils », a indiqué un porte-parole à Android Police.

Pour sa part, Xiaomi n’a pas encore fait de déclaration publique, bien que le constructeur a été contacté.