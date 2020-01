PlayStation Plus : les jeux PS4 gratuits en janvier 2020

Sony a (enfin) présenté les jeux PlayStation 4 gratuits de janvier pour tous ceux qui ont l’abonnement PlayStation Plus. Celui-ci permet de jouer en ligne, d’avoir des réductions sur le PlayStation Store ou encore de stocker les sauvegardes de ses jeux sur le cloud.

Le premier jeu gratuit est en réalité un pack puisqu’il s’agit d’Uncharted: The Nathan Drake Collection. Il s’agit de la compilation HD de la trilogie Uncharted. Elle regroupe les jeux Uncharted : Drake’s Fortune, Uncharted 2 : Among Thieves et Uncharted 3 : L’Illusion de Drake.

Le second jeu offert est Goat Simulator. Incarnez une chèvre zombie et semez les chaos en plein milieu d’une invasion de morts-vivants. Gambadez, dégommez du zombie et craftez vos armes/objets dans un univers « réaliste » pour chèvres et zombies.

À noter qu’exceptionnellement, Sony précise que l’un des jeux offerts (Goat Simulator en l’occurrence) ne sera pas proposé dans certains pays. Les joueurs en Arabie saoudite, au Bahreïn, au Koweït, au Liban, à Oman, au Qatar, en Turquie et aux Émirats arabes unis auront le droit à Frantics. Il faut pour les joueurs faire preuve de stratégie ou bien de coopération pour l’emporter dans les différents mini-jeux

Les jeux pourront être téléchargés gratuitement sur le PlayStation Store à partir du 7 janvier.