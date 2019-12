Galaxy S20 au lieu de Galaxy S11 : une rumeur de plus en plus insistante

Après le Galaxy S10 vient le Galaxy S11, logique non ? Peut-être pas pour Samsung. Une rumeur qui revient régulièrement ces derniers temps concerne le nom des futurs smartphones haut de gamme de Samsung qui ne seraient pas les Galaxy S11, mais les Galaxy… S20. Cela serait lié à l’année 2020.

Nous avions déjà évoqué ce nom la semaine dernière et il se trouve qu’il refait parler de lui aujourd’hui. Ice Universe, un utilisateur sur Twitter qui partage régulièrement des fuites qui s’avèrent exactes au sujet de Samsung, a évoqué le nom Galaxy S20 récemment et a réitéré cette semaine en confirmant que c’était bel et bien la nomenclature choisie par Samsung.

Il est rejoint par Karl Harmless, le fondateur d’un fabricant de coques. Nous aurions le droit aux Galaxy S20, Galaxy S20+ et Galaxy S20 Ultra en 2020, au lieu des Galaxy S11e, Galaxy S11 et Galaxy S11+. Pour sa part, Ice Universe indique que le nom S20 Ultra serait l’une des possibilités et que Samsung réfléchit à d’autres choix. Mais pour ce qui est du Galaxy S20 et Galaxy S20+, ce serait acté.

S11e → S20 ✔

S11→ S20+ ✔

S11+ → S20 Ultra ⁇

“Ultra” is just one of the possibilities, there are other options, to be confirmed,and What word do you think is best?

— Ice universe (@UniverseIce) 31 décembre 2019