5G en France : l’appel à candidatures pour les fréquences est lancé

L’Autorité de régulation des télécoms (Arcep) annonce en ce dernier jour de l’année l’ouverture des candidatures pour les fréquences 5G comprises entre 3,4 et 3,8 GHz, tout comme l’arrêté lançant la procédure d’attribution qui a été publié au Journal officiel.

Les opérateurs qui souhaitent proposer la 5G ont jusqu’au 25 février pour faire acte de candidature aux enchères, qui seront menées dans la foulée, avec une attribution des fréquences prévues avant la fin du mois de juin. Il s’agit du coup d’envoi officiel de la procédure d’attribution de ces fréquences très attendues, alors que les déploiements 5G ont déjà débuté dans un certain nombre de pays dans le monde.

Le gouvernement a déjà indiqué que le prix de réserve pour la 5G sera de 2,17 milliards d’euros, avec un spectre total de 310 MHz. Les opérateurs qui le souhaitent récupéreront dans un premier temps chacun 50 MHz — une position médiane entre celle espérée par l’Arcep et celle envisagée un temps par le gouvernement — et devront ensuite participer à des enchères s’ils souhaitent disposer de plus de spectre, ce qui devrait augmenter le prix total. Plus un opérateur a de spectre, plus sa couverture est améliorée.

Parmi les nombreuses obligations de déploiement imposées aux opérateurs qui recevront des fréquences, la première sera de proposer de la 5G dans au moins deux villes du pays à la fin de l’année 2020.