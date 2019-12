Le P40 Pro de Huawei est bien parti pour être un véritable monstre de la photo. Le site 9techeleven nous dévoile en effet plusieurs rendus 3D qui ont tout du leak en bon et dû forme, des rendus qui dévoilent un énorme bloc photo avec pas moins de 5 capteurs ! Ces 5 capteurs afficheraient les performances suivantes : un capteur ultra doté en pixels (108 Mpx ?) + un capteur avec zoom optique 9x (une première sur smartphone) + un capteur ultra grand angle + un capteur avec zoom périscopique 10x + un capteur ToF (Temps de Vol). Mazette ! Les autres spécifications seraient bien sûr au niveau de ce bloc photo hors norme : écran AMOLED 6,7 pouces 90 Hz à la résolution QHD+, SoC Kirin 990 5G épaulé par 8 go de RAM et 128 Go de capacité de stockage. Tout ceci serait parfait si Huwei ne subissait pas l’embargo américain. Les apps phares de Google seront en effet absentes du P40 Pro, mais Huawei a promis que ses prochains smartphones haut de gamme bénéficieraient d’un « équivalent » des services Google, les Huawei Media Services. Reste à convaincre les utilisateurs. Le P40 Pro pourrait être commercialisé à la fin du premier trimestre 2020.