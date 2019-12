Samsung vous souhaite une bonne année avec Android 10 pour le Galaxy Note 9

Samsung souhaite une bonne année 2020 à ses utilisateurs équipés d’un Galaxy Note 9 dès maintenant et n’attend pas minuit en leur proposant la version finale d’Android 10. Comme à chaque fois avec Samsung, il s’agit d’un déploiement progressif et tout le monde sera servi au fil des semaines.

Ceux qui ont le droit à Android 10 dès maintenant sur le Galaxy Note 9 sont ceux qui ont installé les versions bêtas. Une mise à jour, numérotée N960FXXU4DSLB, est proposée au téléchargement et permet de basculer de la version bêta à la version finale. La mise à jour a au moins été déployée en Inde et il est possible que d’autres pays soient concernés dès maintenant ou d’ici quelques heures.

Les personnes qui n’ont pas installé la bêta d’Android 10 et qui sont toujours avec Android 9.0 Pie vont devoir patienter un petit peu, le temps que Samsung leur propose la nouvelle version.

Samsung a en tout cas fait des efforts cette année avec Android 10 en version finale, la mise à jour étant déjà déployée sur les Galaxy S10, Galaxy S10e, Galaxy S10+, Galaxy Note 10, Galaxy Note 10+ et donc le Galaxy Note 9 à partir d’aujourd’hui.