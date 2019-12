The Witcher 3 établit un record de nombre de joueurs, aidé par la série

La série The Witcher sur Netflix, disponible depuis peu, permet au jeu The Witcher 3: Wild Hunt de connaître un nouveau succès. Le jeu est sorti en 2015, et pourtant il a plus de joueurs aujourd’hui qu’au lancement.

Marcin Momot, le responsable de la communauté globale chez CD Projekt (qui développe le jeu), indique qu’un nouveau record a été atteint pour The Witcher 3: Wild Hunt sur Steam. 93 835 joueurs ont été connectés en même temps hier et c’est monté à 94 651 aujourd’hui, là où le précédent record était de 92 268. Cette donnée remonte au 1er mai 2015.

The Witcher 3: Wild Hunt est aujourd’hui le 8e jeu le plus joué sur Steam au niveau mondial et il se trouve qu’il est le jeu le plus acheté en ce moment en France, toujours sur Steam.

D’autres jeux de la franchise The Witcher connaissent également une hausse. The Witcher : Enhanced Edition, la révision de 2008 du jeu original de la série, est entré dans le top 100 des jeux les plus joués sur Steam. Il a également connu un nouveau record de pic de joueurs simultanés, avec plus de 12 000 joueurs dans les dernières 24 heures.

Il sera intéressant de voir si le succès de The Witcher 3: Wild Hunt va être important pendant un moment sur Steam ou pas. Après tout, la série sur Netflix avec Henry Cavill dans le rôle de Geralt de Riv a déjà vu sa saison 1 être terminée et la deuxième n’arrivera pas avant… 2021 !