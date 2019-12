Spotify va suspendre les publicités politiques en 2020

Ceux qui écoutent Spotify le savent : il y a de la publicité quand on utilise un compte sans abonnement payant. Les publicités sont multiples et touchent différents sujets. Spotify a justement décidé d’en écarter un pour 2020 : la politique.

La plateforme de streaming musical dit avoir pris cette décision faute de moyens suffisants pour évaluer correctement ces publicités par rapport au risque de désinformation. « À l’heure actuelle, nous n’avons pas encore le niveau de robustesse nécessaire dans nos processus, systèmes et outils pour valider et examiner ce contenu de façon responsable. Nous réévaluerons cette décision à mesure que nous continuerons à faire évoluer nos capacités », a déclaré Spotify à AdAge.

Les réseaux sociaux ont dû se positionner cet automne sur ce sujet brûlant. À moins d’un an du scrutin présidentiel américain, les élus et candidats démocrates les accusent en effet de laisser-faire quand des responsables politiques répandent des contre-vérités. Facebook a choisi d’exempter les annonces politiques de son programme de vérification des faits, soutenant que les réseaux n’ont pas à jouer le rôle de censeurs politiques. Twitter a réagi en bannissant toutes les publicités à caractère politique, et Google a seulement imposé des restrictions sur le ciblage trop affiné des électeurs pour ce type de publicités.

Au dernier comptage datant de fin octobre, Spotify disposait de 248 millions d’utilisateurs, dont 113 millions avec un abonnement payant et 135 millions avec un compte gratuit financé par les publicités.