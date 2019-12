Reconnaissance faciale dans les lieux publics : le gouvernement français n’y est pas opposé

La thématique de « la reconnaissance faciale dans les lieux publics » alimente généralement les fils d’actus concernant la Chine, et en général, la tonalité de ces articles n’est pas franchement positive (atteinte aux libertés individuelles, droits de l’homme, etc.). Et pourtant, la France pourrait bientôt se rajouter à la courte liste des pays qui autorisent la reconnaissance faciale dans les lieux publics. Alors certes, le projet défendu par le sécrétaire d’Etat au Numérique Cédric O. concerne avant tout le contrôle volontaire d’identité volontaire dans les aéroports ou les gares (pour accéder aux quais ou aux zones d’embarquement), mais l’intégration du système de reconnaissance aux caméras de surveillance alarme déjà certaines organisations, dont la Ligue des Droits de l’Homme.

Il en faut plus pour décourager le gouvernement actuel, déjà très impliqué dans le système Alicem (reconnaissance faciale pour l’accès à certains services publics). Cédric O. annonce dans les colonnes des Echos qu’une première phase de test est déjà sur les rails :« Le gouvernement souhaite ouvrir une phase d’expérimentation, de six mois à un an, sous la supervision de la société civile et des chercheurs. Cela doit nous permettre d’avoir des retours sur les différents cas d’usage et sur la performance réelle de cette technologie, ainsi que sur les questions qui se posent ». Au vu du traitement particulièrement « musclé » de la crise des Gilets Jaune, on est tout de même en droit de se demander quels seront les différents « cas d’usage » envisagés.