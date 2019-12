Huawei Mobile Services : Huawei finalise son équivalent des services Google pour Android

Les smartphones avec Android ont Google Mobile Services (GMS), un ensemble qui donne accès aux applications et services de Google. Il se trouve que Huawei n’y a plus le droit à cause des restrictions des États-Unis. D’où l’intérêt pour la marque chinoise de créer un équivalent.

Huawei prépare un ensemble qui a tout simplement le nom Huawei Mobile Services (HMS). Charles Peng, le responsable de la branche indienne de Huawei et Honor, déclare que les applications importantes comme la messagerie, la navigation et les paiements devraient être prêtes d’ici la fin décembre. Plus intéressant encore, il se vante du fait que les consommateurs ne verront pas de différence entre Google Mobile Services et Huawei Mobile Services.

Il ajoute que Honor (qui appartient à Huawei) est en discussion avec les développeurs des 150 plus importantes applications en Inde pour assurer leur disponibilité sur l’équivalent du Play Store chez Huawei dans le courant de 2020. On se doute que les mêmes discussions sont en cours avec les développeurs dans d’autres pays.

Pour l’instant, on ne sait pas très bien quels éléments précis Huawei cherche à utiliser pour le remplacement des applications phares de Google. Alors que Google Drive et Google Maps ont beaucoup de concurrence disponible dans le monde entier, YouTube reste inégalé dans sa disponibilité de contenus. Il faudra encore attendre pour en savoir plus.