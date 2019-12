Free Mobile : le forfait à 9,99€/mois n’a plus de date de validité

Le forfait intermédiaire de Free Mobile connaît une modification : il n’a plus de date de validité. L’opérateur indiquait jusqu’à présent que l’offre était disponible de telle date à telle date, mais il faisait à chaque fois le nécessaire pour la prolonger de semaine en semaine. C’est maintenant de l’histoire ancienne.

Comme le note Univers Freebox, les mentions légales indiquent maintenant « offre valable au 18/12/2019 pour toute nouvelle souscription (…) », alors qu’on pouvait lire « offre valable du X au X » auparavant.

Le forfait intermédiaire de Free Mobile a été lancé en juillet 2018 pour la première fois. Il a de temps en temps évolué, notamment au niveau du quota Internet, mais il reste généralement plus ou moins le même. Il inclut les appels, SMS et MMS en illimité et 50 Go de quota Internet. Depuis l’Europe et les DOM, les appels, SMS et MMS sont également illimités. L’enveloppe pour Internet se réduit à 4 Go par contre.

Le prix de 9,99€/mois est uniquement proposé pendant un an. Au-delà, l’abonné bascule sur le forfait classique de Free Mobile, celui à 19,99€/mois qui inclut 100 Go pour Internet (25 Go à l’étranger) et les appels/SMS/MMS illimités dans quelques pays, dont les États-Unis et le Canada.