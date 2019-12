Blu-ray 4K de Star Wars : un coffret de 27 disques avec les 9 films en approche

Toute la saga Skywalker se prépare à être disponible en Blu-ray 4K. L’enseigne Best Buy a lâché l’information avant l’officialisation par Disney et a mis en ligne (avant de retirer) un coffret comprenant 27 disques.

L’annonce a été postée sur Best Buy Canada avec un prix de 329,99 dollars canadiens, ce qui fait 226 euros après conversion. Le coffret comprend tous les épisodes de Star Wars en 4K, de l’épisode I à l’épisode IX. Les spin-off, Rogue One : A Star Wars Story et Solo : A Star Wars Story, ne sont présents dans le lot par contre. La date de commercialisation indiquée par Best Buy était le 31 mars 2020.

Pour rappel, seuls l’épisode 8 (Les Derniers Jedi) et Rogue One : A Star Wars Story sont sortis en Blu-ray 4K pour l’instant. Disney a récemment surpris en proposant les versions 4K des épisodes 1 à 7 sur sa plateforme de streaming Disney+. Voilà maintenant que les films vont avoir le droit à une sortie en Blu-ray 4K, pour toujours une meilleure qualité (les versions en streaming ont un certain niveau de compression qui joue sur le visuel).

Une question maintenant : pourquoi 27 disques ? Admettons que chaque film ait le droit à un Blu-ray et un Blu-ray 4K, cela fait encore 9 disques à remplir. Peut-être aurons-nous le droit à beaucoup de bonus et autres coulisses.