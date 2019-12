Huawei P40 et P40 Pro : les premières images dévoilent le design

P40 et P40 Pro, les prochains smartphones haut de gamme de Huawei, se dévoilent aujourd’hui grâce à des rendus publiés par OnLeaks, basés sur ses informations. Les deux modèles seront officialisés en mars lors d’une conférence à Paris.

Le P40 est annoncé pour avoir un écran plat entre 6,1 et 6,2 pouces, là où le P40 Pro devrait avoir un écran incurvé entre 6,5 et 6,7 pouces. Les deux modèles ont un port USB-C, le tiroir de la carte SIM et les haut-parleurs sur la partie inférieure. Pas de prise jack au rendez-vous soit dit en passant. Et pour ce qui est du bouton ON/OFF et des boutons de volume, ils sont situés sur la tranche droite des smartphones.

À l’arrière, on retrouve un bloc sous forme de rectangle pour loger au moins quatre appareils photo sur le P40. Le P40 Pro pourrait en avoir plus, mais ce n’est pas confirmé à ce stade (certains rumeurs évoquent cinq capteurs).

Si l’on s’en tient aux informations qui circulent, le P40 Pro aurait un écran OLED avec un affichage 120 Hz, le processeur Kirin 990, une batterie de 5 500 mAh (avec le support de la recharge rapide à 50 W), la 5G et Android 10 (normalement sans les applications et services de Google, comme pour le Mate 30 Pro). Peu de choses sont dites pour le P40.