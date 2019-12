Facebook reconnaît traquer la position des utilisateurs, même s’ils refusent

Facebook qui traque ses utilisateurs, quelle surprise. Le réseau social a reconnu qu’il récupérait la géolocalisation de chaque personne, même si les utilisateurs ont désactivé les réglages en question.

« Même si quelqu’un n’active pas les données de localisation, Facebook peut tout de même déterminer en partie leur emplacement grâce aux informations qu’ils fournissent à travers leurs activités et leurs connexions sur nos différents services », indique Facebook dans une lettre adressée à Chris Coons et Josh Hawley, deux sénateurs américains. Ils l’ont questionné en premier pour en savoir plus sur sa collecte de données.

« Désactivez les services de localisation et ils [Facebook] continuent de traquer votre emplacement pour faire de l’argent (en vous envoyant des pubs) », note Josh Hawley. « Pas de contrôle sur vos infos personnelles. C’est pour ça que le Congrès doit agir », continue-t-il.

.@Facebook admits it. Turn off “location services” and they’ll STILL track your location to make money (by sending you ads). There is no opting out. No control over your personal information. That’s Big Tech. And that’s why Congress needs to take action https://t.co/R1LuLcP1LP

— Josh Hawley (@HawleyMO) 17 décembre 2019