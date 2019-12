5G : les opérateurs français veulent savoir s’ils peuvent utiliser Huawei

Huawei est le leader sur les équipements réseau pour la 5G, mais les opérateurs français ne savent toujours pas s’ils pourront les utiliser au vu de l’absence de communication du gouvernement. Aux États-Unis et dans d’autres pays, les antennes 5G de Huawei sont bannies suite à des accusations d’espionnage pour le compte de la Chine.

SFR a déjà déposé une demande d’autorisation auprès de l’Anssi concernant ses deux fournisseurs actuels, Huawei et Nokia. Bouygues Telecom s’apprête à faire de même incessamment sous peu. Même Orange, qui n’utilise pas Huawei sur ses réseaux 4G en France, va déposer des demandes. Elles concerneront Huawei, Ericsson et Nokia. « Nous voulons comprendre les règles du jeu pour ne pas être bloqués ensuite », explique Orange. « Même à l’Anssi, tout n’est pas limpide… Tout le monde attend des infos. Nous voulons donc tester le mécanisme », ajoute l’opérateur.

Que se passe-t-il du côté du gouvernement ? C’est assez vague et c’est bien ça le problème. La France a adopté une loi s’appliquant à tous les opérateurs et tous les équipementiers. Avant d’installer une antenne 5G, les opérateurs doivent obtenir le feu vert de l’Anssi. Les cyberexperts de l’Anssi ont deux mois pour se prononcer. Passé ce délai, son silence vaudra refus. Or, les opérateurs redoutent que le gouvernement n’utilise justement ce mécanisme pour interdire de fait Huawei, sans avoir à se justifier.

Des interdictions pour les équipements Huawei existent déjà toutefois : à Paris et sur le cœur des réseaux des opérateurs. Les équipement de Huawei ne doivent pas non plus représenter plus de 50% du réseau d’un opérateur. Et bientôt, certaines villes pourraient ne pas avoir Huawei (Brest ou Toulon en raison des sites militaires ou Toulouse du fait des usines Airbus).