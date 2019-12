Xbox Series X ou Xbox ? Microsoft clarifie le nom de sa prochaine console

La prochaine Xbox de Microsoft était au départ connue sous le nom Projet Scarlett. Microsoft a ensuite donné un nouveau nom il y a quelques jours : Xbox Series X. Voilà maintenant un autre nom : Xbox.

Microsoft a expliqué à Business Insider que la Xbox Series X sera un modèle de la nouvelle Xbox et non l’unique console. « Le nom que nous donnons à la prochaine génération est simplement Xbox. Et aux Game Awards, vous avez vu ce nom prendre vie grâce à la Xbox Series X », indique un représentant du groupe. Il ajoute : « Semblable à ce que les fans ont vu avec les générations précédentes, le nom Xbox Series X permet d’avoir de la place pour des consoles supplémentaires dans le futur ».

La génération précédente a été l’occasion d’avoir la Xbox One, la Xbox One S et la Xbox One X. Microsoft fait comprendre d’une certaine façon qu’une potentielle Xbox Series S pourrait voir le jour, tout comme une Xbox tout court. Les rumeurs, jusqu’à présent, ont évoqué l’existence de deux nouvelles Xbox et Microsoft en a seulement officialisé une seule.

Il faudra attendre la fin 2020 pour acheter la nouvelle Xbox. Reste à savoir si la Xbox Series X sera la seule à cette période ou si elle sera rejointe par un modèle moins puissant et donc moins cher. Les fuites évoquent un modèle sans lecteur de disques.