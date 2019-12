Les smartphones vendus en Turquie n’ont plus le droit aux applications de Google

Un conflit existe entre Google et la Turquie. L’Autorité de la concurrence turque demande au géant américain de s’ouvrir un peu plus au niveau d’Android, notamment en proposant d’autres moteurs de recherche et services, sous peine d’avoir une amende chaque jour. Google dit refuser les conditions imposées par le pays, d’où un changement de politique.

Google a indiqué aux constructeurs qu’il ne peut plus travailler avec eux pour ce qui est des nouveaux smartphones vendus en Turquie. Samsung, Xiaomi, Huawei et tous les autres ne sont plus en mesure d’obtenir une licence Android pour le pays. Cette licence donne la possibilité d’avoir accès aux applications de Google, dont le Play Store. Les services de Google sont également concernés.

« Les consommateurs pourront acheter des modèles d’appareils existants et pourront utiliser leurs appareils et leurs applications normalement. Les autres services de Google ne seront pas affectés », indique Google à Reuters. Rien ne change pour les smartphones déjà commercialisés donc. La modification s’applique uniquement aux nouveaux modèles qui seront proposés à partir de maintenant. Google espère en tout cas trouver une solution et dit discuter avec les autorités turques sur le sujet.

La Turquie se retrouve dans une situation similaire à celle de Huawei. Le problème d’origine n’est pas le même, mais le résultat final pour les clients l’est : c’en est fini de l’accès à Google, YouTube, Gmail, Google Maps et tout le reste. Beaucoup d’applications tierces se reposent sur les services de Google qui plus est, ce qui là encore pose un problème.