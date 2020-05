Facebook va ajouter son nom à Instagram et WhatsApp

Facebook a pris une décision qui peut étonner. Le réseau social va prochainement afficher la mention « from Facebook » aux noms d’Instagram et WhatsApp, deux services qui lui appartiennent. On aura « Instagram from Facebook » et « WhatsApp from Facebook ».

The Information rapporte que les employés de WhatsApp et Instagram ont été récemment avertis de la nouvelle, au point d’être étonnés de cette décision. Facebook a depuis confirmé l’information : « Nous voulons être plus clairs sur les produits et services qui font partie de Facebook », explique une porte-parole. L’objectif est donc de faire savoir au grand public qui est le propriétaire derrière WhatsApp et Instagram.

Ce choix est assez « casse-gueule » pour Facebook. Le réseau social a connu de multiples scandales, tout particulièrement ces derniers mois, que ce soit en rapport avec Cambridge Analytica, la fuite de données de millions d’utilisateurs et le laisser-aller pour la propagation des fausses informations. Qui plus est, Instagram et WhatsApp ont respectivement su se faire un nom sans être directement attachés à Facebook. Les deux services ont leurs propres identités et sont plus que populaires avec plus d’un milliard d’utilisateurs pour chacun d’entre eux.

La mention « from Facebook » (qui sera probablement « de Facebook » en français) apparaîtra sur le nom des applications de WhatsApp et Instagram depuis l’App Store et le Play Store. On la verra également au moment de se connecter sur les applications.