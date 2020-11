[MaJ] Buddy le robot : un étrange retour, avec une seconde campagne de fiancement programmée (une de trop ?)

Il y a 4 ans de cela, Buddy, « le premier robot social qui peut protéger, se connecter et interagir avec chaque membre de votre famille », parvenait à lever 657000 dollars sur la plateforme de financement Indiegogo. Le robot mignon était sensé être commercialisé durant l’année 2016, mais rien ne se produisit, comme si le projet n’avait en fait jamais existé. Sur la page Indiegogo de Buddy, la dernière mise à jour date ainsi du 25 juillet 2016.



Et voilà que trois ans plus tard, sans aucune annonce préalable, sans rien qui puisse permettre d’envisager ce retournement de situation, Rodolphe Hasselvander, créateur du Buddy et CEO de Blue Frog Robotics, a envoyé un message à l’ensemble des bakers pour leur rapeller que le projet n’était pas mort et que Buddy pourrait vraiment devenir une réalité commerciale… si ces derniers mettent une seconde fois la main à la poche. Cette demande de dons est accompagnée d’une vidéo… où tout semble vraiment trop beau pour être vrai; les postures du robot, l’interactivité, c’est à chaque fois un cran trop loin pour que cela soit crédible.

Et c’est un réel problème : qu’une société qui a fait le mort durant 3 ans, qui n’a pas été capable d’expliquer l’énorme retard de livraison, revienne sur le devant de la scène comme si de rien n’était, et en plus pour réclamer de nouveaux financements, on se pince pour y croire. Rappelons nous qu’Anki, qui proposait pourtant des produits fonctionnels et a réussi à vendre des millions de ses robots, s’est finalement retrouvé dans l’impasse financière. A priori, on a donc plutôt envie d’être très prudent, ce qui est un petit crève-coeur en l’occurrence étant donné que Buddy est un projet français. On souhaite tout de même vraiment le meilleur à Blue Frog Robotics, mais là, on doute un peu tout de même…

Maj du 31/05 : Blue Frog Robotics nous a contacté afin de préciser que, contrairement à ce que nous affirmons dans l’article, les Bakers ont été informés par mails de l’évolution de la situation (statut d’avancement du projet, retard).