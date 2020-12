Le robot Vector est compatible avec Alexa (et les critiques pleuvent)

Anki a donc tenu parole. Depuis ce matin, le petit robot de compagnie Vector est totalement compatible avec Alexa. Il suffit de renseigner son compte Amazon dans l’app (aux US et au Canada seulement) et Vector devient capable de répondre aux commandes du nouvel assistant vocal. Une petite vidéo donne d’ailleurs un bon aperçu de cette nouvelle fonction… qui est loin d’avoir convaincu de nombreux propriétaires du robot ! En effet, la commande d’appel d’une commande Alexa est « Alexa » sur le Vector, et c’est aussi la voix féminine d’Alexa qui répond en lieu et place du timbre robotisé de Vector.



De nombreux internautes se plaignent de ce « dédoublement de personnalité » qui casserait la « magie » de Vector et estiment en outre que le manque de sécurité d’Alexa (qui est reconnu comme un aspirateur à données) tranche avec le discours d’Anki sur le respect de la vie privée; les plus caustiques font enfin remarquer que s’ils avaient voulu disposer d’une borne Alexa au lieu d’un robot personnel, ils se seraient déjà acheté un Amazon Echo à 30 dollars !

Anki avait pourtant décidé d’intégrer Alexa suite à un sondage qui plaçait l’assistant vocal en tête des évolutions demandées, mais les propriétaires actuels de Vector n’étaient sans doute pas majoritaires dans les votes. Le robot Vector devrait être disponible à la vente en France vers la fin de l’année 2019.