OpenAI franchit pour la première fois les 10 milliards de dollars de revenus trimestriels

OpenAI aurait dépassé les 10 milliards de dollars de revenus sur un seul trimestre, une première pour le créateur de ChatGPT. Si l’on en croit les bonnes sources de Bloomberg, cette accélération spectaculaire repose notamment sur la forte demande pour ses derniers modèles d’intelligence artificielle et sur la progression du service auprès des entreprises.

Près de 50 % de croissance en un trimestre

Les revenus d’OpenAI auraient donc atteint environ 10 milliards de dollars au troisième trimestre 2026, contre 6,7 milliards au trimestre précédent. La hausse approche ainsi les 50 %, après une progression nettement plus modérée entre les deux premiers trimestres de l’année.

La situation financière d’OpenAI reste néanmoins très déficitaire. La marge opérationnelle ajustée serait passée de -150 % au deuxième trimestre à -109 % au troisième. L’amélioration est notable, mais elle rappelle l’ampleur des dépenses nécessaires pour entraîner les modèles et exploiter les infrastructures de calcul.

OpenAI affiche désormais un rythme de revenus annualisé proche des 50 milliards de dollars. Une croissance importante à l’heure où l’entreprise prépare toujours une éventuelle introduction en Bourse, mais toujours insuffisante pour atteindre un plateau de rentabilité.

OpenAI accélère sur le marché des entreprises

L’un des moteurs de cette progression serait le développement des offres professionnelles. OpenAI multiplie les partenariats, notamment avec IBM autour de ChatGPT, Codex et GPT-5.6, tandis que ses agents IA gagnent progressivement en popularité.

Cette stratégie complète une audience grand public déjà gigantesque : ChatGPT revendique 1,2 milliard d’utilisateurs actifs chaque semaine. OpenAI reste cependant sous pression face à Anthropic, ce dernier étant particulièrement performant auprès des entreprises.

La comparaison doit toutefois être nuancée, les deux sociétés ne comptabilisant pas leurs revenus annualisés de la même manière, Anthropic intègre notamment dans ses résultats certaines ventes réalisées par ses partenaires cloud. Derrière la bataille des chiffres se dessine néanmoins une réalité assez claire : le marché de l’IA générative est en train de changer d’échelle, avec des revenus désormais comparables à ceux des grandes entreprises de la tech. Reste encore à atteindre le seuil de rentabilité pour définitivement calmer l’anxiété des investisseurs…