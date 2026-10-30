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KultureGeek Business Tech Microsoft bat de nouveaux records : Azure et OpenAI propulsent les revenus à 92,3 milliards de dollars
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Microsoft bat de nouveaux records : Azure et OpenAI propulsent les revenus à 92,3 milliards de dollars

3 min.
30 Oct. 2026 • 9:55
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Microsoft continue d’empiler les milliards, mais la facture de la course à l’intelligence artificielle contonue de grimper à une vitesse folle.  Pour son premier trimestre fiscal 2027 clos fin septembre, la firme de Redmond affiche 92,3 milliards de dollars de chiffre d’affaires, en hausse de 19 % sur un an. Le résultat opérationnel progresse de 21 % à 45,9 milliards, tandis que le bénéfice net atteint 36,6 milliards de dollars (+32 %).

Cette performance prolonge une dynamique déjà visible au printemps, lorsque Azure et l’IA avaient dopé les résultats du groupe. Le cloud devient plus que jamais le cœur économique de Microsoft.

Azure franchit les 33 milliards de dollars

Microsoft Cloud génère 63,9 milliards de dollars sur le trimestre, soit 30 % de mieux qu’un an auparavant. Pour la première fois, Microsoft révèle directement les revenus trimestriels d’Azure : 33,2 milliards de dollars, en progression de 48 %. La plateforme représente désormais environ 36 % du chiffre d’affaires du groupe.

Microsoft Logo

OpenAI occupe également une place considérable dans cette mécanique. Les accords commerciaux entre les deux partenaires ont généré 10 milliards de dollars de revenus trimestriels pour Microsoft. Leur relation a pourtant évolué : l’exclusivité cloud a été assouplie, tandis qu’OpenAI diversifie ses fournisseurs, notamment avec Amazon Web Services.

45 milliards investis en trois mois

Cette croissance exige évidemment des infrastructures colossales. Microsoft a ainsi consacré 45,2 milliards de dollars à ses investissements sur le trimestre, environ 30 % de plus sur un an, principalement pour financer les commandes de processeurs, d’accélérateurs IA et de centres de données.

Parallèlement, le groupe propose un plan de départs volontaires pouvant concerner 60 000 salariés. Il ne s’agit pas d’un financement direct de l’IA par des suppressions de postes, mais le contraste illustre la transformation en cours : Microsoft réalloue massivement son capital et ses ressources vers Azure, les infrastructures et l’intelligence artificielle. Le prochain objectif sera désormais de prouver que ces investissements gigantesques peuvent maintenir la rentabilité au plus haut.

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