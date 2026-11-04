Steam : jusqu’à 12 jours ouvrés pour valider un jeu, Valve renforce ses contrôles avant soumission

Valve reconnaît que l’examen des jeux soumis à Steam peut actuellement prendre jusqu’à 12 jours ouvrés, contre trois à cinq habituellement. Dans un communiqué, l’entreprise présente de nouveaux contrôles préalables destinés à réduire les dossiers qui doivent être examinés plusieurs fois avant leur autorisation de sortie.

Un calendrier de lancement suspendu à la validation

Pour un studio, terminer son jeu ne suffit pas à le mettre en vente sur Steam. Valve doit examiner à la fois sa présentation commerciale et la version jouable transmise, appelée build. Le développeur prépare ces deux éléments dans Steamworks, puis les signale comme prêts à être contrôlés. Tant que les validations nécessaires ne sont pas obtenues, la commercialisation ne peut pas commencer.

Le délai annoncé représente plus de deux semaines de travail lorsque l’on compte uniquement les jours ouvrés. Il peut donc déplacer une sortie même si l’équipe n’a plus de correction majeure prévue. Une campagne de communication, des vidéos préparées par des créateurs ou une disponibilité réservée à l’assistance des joueurs peuvent alors ne plus coïncider avec l’arrivée du jeu.

Valve attribue cette attente à la hausse des soumissions et aux examens supplémentaires nécessaires lorsque des problèmes sont détectés. L’objectif de la nouvelle procédure est de faire arriver davantage de dossiers complets dès le premier passage. L’entreprise ne promet pas encore de date de retour au délai habituel.

Cinq minutes de jeu depuis Steam deviennent un préalable

Parmi les changements annoncés, les développeurs doivent avoir lancé leur jeu depuis Steam pendant au moins cinq minutes avant de le soumettre. Il ne s’agit pas d’un test de qualité artistique, ni d’une durée suffisante pour vérifier tout un jeu. Ce préalable cherche à détecter les erreurs d’installation ou de lancement propres à sa distribution par la plateforme. Un programme peut fonctionner lorsque son auteur ouvre directement son fichier exécutable et échouer après une installation par un autre chemin. Les fichiers distribués, les paramètres de démarrage et les composants présents sur le PC interviennent tous dans le résultat. Tester le parcours réel du joueur permet de repérer certaines de ces différences avant qu’un examinateur les rencontre.

Valve demande aussi de confirmer la configuration des succès et des composants logiciels requis. DirectX ou Visual C++ sont des exemples de dépendances qui peuvent être nécessaires au démarrage. Elles sont souvent déjà présentes sur un ordinateur de développement, mais pas nécessairement sur une machine utilisée pour installer le jeu pour la première fois. Steam dispose pour cela d’un système de composants redistribuables communs. Le studio sélectionne ceux dont son application a besoin et Valve maintient les scripts d’installation correspondants. Ils sont installés lorsque cela est nécessaire, ce qui évite à chaque équipe de reconstruire entièrement cette étape. La documentation recommande une image propre du système d’exploitation, sur une machine physique ou virtuelle, pour tester correctement cette installation.

Une page de boutique doit décrire le jeu réellement livré

Les nouveaux contrôles s’inscrivent dans une procédure qui vérifie déjà la cohérence entre les promesses commerciales et le logiciel. La documentation Steamworks demande que les fonctionnalités déclarées soient présentes dans la version examinée et que le jeu démarre sur les systèmes d’exploitation annoncés. Une fonction prévue pour plus tard doit être présentée comme telle, et non comme un élément déjà disponible.

Deux vérifications distinctes restent donc nécessaires : celle de la page et celle du programme. La première porte sur ce que le joueur voit avant l’achat ; la seconde sur ce qu’il reçoit. Un dossier commercial approuvé ne permet pas à lui seul de déclencher une sortie si la version jouable attend toujours son examen.

Après validation, le développeur garde la maîtrise du moment du lancement. La documentation officielle de publication prévoit une action de mise en ligne effectuée depuis Steamworks. Le feu vert de Valve ouvre cette possibilité, sans obliger le studio à commercialiser immédiatement le jeu. Il reste ainsi possible de conserver une marge pour corriger un problème ou coordonner le lancement avec les autres boutiques.

Une autre contrainte précède la vente : la page doit être affichée comme prochainement disponible pendant au moins deux semaines. Cette période s’ajoute aux conditions à remplir, même lorsque la page et le build ont déjà été approuvés.