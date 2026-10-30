Jumanji: Open World dévoile une nouvelle bande-annonce avant sa sortie à Noël

Sony Pictures remet une pièce dans la machine Jumanji: Open World avec une nouvelle bande-annonce qui ramène Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black et Karen Gillan, tout en déplaçant cette fois le danger hors du jeu. Le film doit sortir dans les salles américaines le 25 décembre 2026 et se présente comme le dernier chapitre de l’équipe réunie depuis Jumanji : Bienvenue dans la jungle.

Le jeu envahit enfin le monde réel

Le principe montré dans les nouvelles images inverse la mécanique des deux précédents films. Les héros n’ont plus seulement à survivre à l’intérieur d’un jeu vidéo transformé en jungle : les créatures, les pièges et les règles de Jumanji débordent désormais dans leur réalité. Des animaux gigantesques traversent les rues, des décors urbains deviennent des terrains d’épreuve et les personnages doivent comprendre comment refermer une partie qui n’est plus contenue par une console.

Ce changement rapproche le long-métrage du film de 1995 avec Robin Williams, dans lequel le jeu de plateau libérait ses dangers dans la maison d’Alan Parrish et dans la petite ville voisine. Il permet aussi à la saga moderne de retrouver une idée devenue plus discrète dans Bienvenue dans la jungle et Jumanji: Next Level, centrés sur les avatars et les niveaux d’un jeu vidéo.

La bande-annonce conserve néanmoins la formule comique installée depuis 2017. Dwayne Johnson reprend le rôle de l’avatar Dr Smolder Bravestone, Kevin Hart celui de Franklin Finbar, Jack Black celui de Sheldon Oberon et Karen Gillan celui de Ruby Roundhouse. Le contraste entre leurs compétences spectaculaires et les réactions des joueurs qui les contrôlent reste l’un des ressorts du film.

La vidéo officielle publiée par Sony Pictures donne le meilleur aperçu de cette nouvelle configuration :

Une distribution largement réunie

Les quatre têtes d’affiche ne sont pas seules à revenir. Alex Wolff, Madison Iseman, Morgan Turner et Ser’Darius Blain reprennent les rôles des jeunes joueurs Spencer, Bethany, Martha et Fridge. Nick Jonas est également de retour, tout comme Danny DeVito, dont l’arrivée avait servi de point de départ à plusieurs échanges d’identités dans Next Level.

Jake Kasdan reste aux commandes après avoir réalisé les deux épisodes précédents. Il signe aussi le scénario avec Jeff Pinkner et Scott Rosenberg, deux collaborateurs déjà associés à la relance de la franchise. Cette continuité créative limite le risque d’un changement brutal de ton, même si le passage dans le monde réel oblige le film à renouveler ses décors et ses règles.

Le titre Open World prend ainsi un sens assez littéral. Il ne désigne pas uniquement un espace de jeu plus vaste : l’environnement entier devient potentiellement une zone jouable. Cette idée peut multiplier les situations, mais la bande-annonce ne précise pas encore si les personnages conservent leurs vies limitées, leurs faiblesses affichées ou les autres mécanismes qui structuraient les aventures précédentes.

Un dernier tour pour l’équipe actuelle

La communication présente le film comme la conclusion de ce cycle, sans pour autant annoncer la fin définitive de Jumanji. La marque a déjà changé de forme à plusieurs reprises, du livre illustré de Chris Van Allsburg au jeu de plateau du film de 1995, puis à la console des épisodes modernes. Sony peut donc fermer l’histoire de cette distribution tout en conservant la possibilité d’une nouvelle incarnation.

Le calendrier place Jumanji: Open World au cœur des fêtes de fin d’année, période pendant laquelle les deux précédents volets avaient trouvé un large public familial. Bienvenue dans la jungle était sorti en décembre 2017, tandis que Next Level avait suivi en décembre 2019. Le nouveau film arrive après un intervalle nettement plus long, conséquence notamment d’un développement étalé et des emplois du temps de sa distribution.

La bande-annonce reste volontairement vague sur l’origine de la fuite du jeu et sur le rôle exact de chaque joueur. Elle confirme surtout le pari central : faire revenir les avatars connus sans simplement reproduire une troisième expédition dans la jungle numérique. La sortie française et son éventuel décalage par rapport au 25 décembre américain doivent encore être précisés officiellement.